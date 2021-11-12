Kevin de Bruyne: "Hazard'ın durumu üzücü"

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, Eden Hazard için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kevin de Bruyne: 'Hazard'ın durumu üzücü'
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12 Kasım 2021 21:04
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı Eden Hazard hakkında açıklamalarda bulundu.

Kevin de Bruyne, Hazard'ın Real Madrid'de süre alamadığı için üzüldüğünü belirterek, "Birlikte oynadığın birini böyle bir durumda görmek hiç hoş değil. Eden Hazard ilk kez sahalardan bu kadar uzak kaldı. Çok fazla sakatlığı oldu ama Eden'e güveniyorum. Hazard hala fark yaratabilecek bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Eden Hazard, bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maça çıktı, 1 asist yaptı.


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