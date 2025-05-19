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Kerr: "Warriors hücumunu değiştirmek saçma olur"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımın hücum performansına yönelik eleştirilere sert çıktı.

calendar 19 Mayıs 2025 11:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kerr: 'Warriors hücumunu değiştirmek saçma olur'
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Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımın hücum performansına yönelik eleştirilere sert çıktı.

Kerr, Steph Curry'nin olduğu bir takımda oyun sistemini değiştirme fikrinin "gülünç" olduğunu belirtti.

"Elimizde Steph Curry var. O sadece en büyük oyunculardan biri değil, aynı zamanda tarihin en özgün süper yıldızı olabilir," diyen Kerr, "Onu en iyi şekilde kullanmanın yolu; pick-and-roll oynatmak ve ekranlardan çıkmasını sağlamak. Bu sistemin ne kadar etkili olduğu son 10 yılda kanıtlandı. O bizim güneşimiz. Bu bir güneş sistemi ve onun etrafında dönüyor." ifadelerini kullandı.

Warriors bu sezon ligde sayı ortalamasında 17., hücum verimliliğinde ise 16. sırada yer aldı. Curry haricinde 20 sayı ortalamasının üzerinde çıkan başka oyuncu olmadı.

Warriors, play-off'larda 12 maçın beşinde 100 sayının altında kaldı. Curry, ikinci turda Minnesota'ya karşı oynanan ilk maçta hamstring sakatlığı yaşadı ve geri kalan maçlarda forma giyemedi. Warriors, yıldız oyuncusu olmadan galibiyet alamadı.

37 yaşındaki Curry'nin kontratı 2026-27 sezonuna kadar devam ediyor.


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