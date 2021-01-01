Kerr, ilk 10 savunma takımı arasına giren Warriors'ı tebrik etti

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımının bu sezon ligin en iyi 10 savunma ekibi arasına girmesinden bahsetti.



Kerr, oyuncularına savunma performanslarından ötürü övgüde bulundu ve Draymond Green'in geri dönüşünün "herkesi birbirine bağladığını" belirtti:



"Hazırlık maçları döneminde ve kadroyu oluşturduğumuzda düşündüklerimizi ve umduğumuzu ortaya çıkarıyor. Draymond bence herkesi birbirine bağlayan kişiydi, ancak bu sezon birçok harika bireysel savunma performansı da gördük."



Kerr ve Warriors, 12-10'luk bir dereceyle şu anda Batı'da yedinci sırada yer alıyor.



