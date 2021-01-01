Kerr: "Iguodala'yı kaybettiğimizde, ruhumuzdan bir parçayı kaybetmiştik"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Andre Iguodala 2019'da takımdan ayrıldığında "Warriors'ın ruhunun bir parçasını kaybettiğini" söyledi.



Büyük oyuncularını kaybetmesinden bu yana geçen iki yılda Warriors, kalabalık ve rekabetçi Batı Konferansı'nda playofflara kalmayı başaramamıştı.



Kerr, Andre'nin takıma bu yaz yeniden katılması hakkında şu şekilde konuştu:



"Bence onu kaybettiğimizde, ruhumuzdan bir parçayı kaybetmiştik. Ve bunu o zaman da biliyorduk. Lakin takımın uzun vadede sağlığı için, başka türlü bizim için orada olmayacak bir varlık yaratmaya karar verdmiştik. Bunu yapmanın tek yolu da onu takas etmekti (D'Angelo Russell'ı almayı mümkün kılmak için maaş sınırının altına girmek).



Ve açıkçası Andre sayesinde Andrew Wiggins ve Jonathan Kuminga gelmiş oldu. Yani sadece basketbol açısından bakarsanız, harika bir anlaşmaya dönüşmüştü."



Kerr, Iguodala'nın takımda büyük bir fark yaratacağını da sözlerine ekledi:



"Ama bu aynı zamanda son iki yıldır pek çok yönden tutarsız olduğumuz gerçeğini de değiştirmiyor. Ve bu yüzden Andre'nin dönüşü, bence, birçok farklı yönden çok önemli."



