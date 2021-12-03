Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belli oldu

Galatasaray ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belli oldu.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belli oldu
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03 Aralık 2021 10:48
Galatasaray, milli futbolcularından Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki başarılı futbolcu, 2026 yılına kadar kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

23 yaşındaki başarılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile yenilediği sözleşmeyle birlikte yıllık alacağı ücret de belli oldu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun kazanacağı rakam;

2021-2022 sezonunda 7 milyon TL
2022-2023 sezonunda 8 milyon TL
2023-2024 sezonunda 9 milyon TL
2024-2025 sezonunda 10 milyon TL
2025-2026 sezonunda 11 milyon TL

Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde maç başına galibiyet ve oynadığı maç sayısı kadar bonus ücretler de bulunuyor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almıyor.




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