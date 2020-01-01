Kenny Atkinson, Bulls koçluğu için aday!

Chicago Bulls, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, boş başantrenörlük pozisyonu için Kenny Atkinson ile görüşme yapacak.



Atkinson, Chicago'yu devralmak için güçlü bir aday olarak kabul ediliyor.



Bulls'un ön ofisi, Dallas Mavericks'in yardımcı koçları Jamahl Mosley ve Stephen Silas ve Philadephia 76ers'ın yardımcı koçu Ime Udoka gibi başka koçlarla da görüşmeler yapacak.



Chicago'nun ayrıca, (bubble'dan çıkacakları zaman) Milwaukee Bucks'ın asistan koçu Darvin Ham, Denver Nuggets asistan koçu Wes Unseld Jr. ve Miami Heat yardımcı koçu Dan Craig ile görüşme yapmak için izin istediği de kaydedildi.



Bulls, geçtiğimiz sezonu 22-43'lük bir dereceyle, Doğu'da 11. sırada tamamlamıştı.



