Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, Monza maçında gördüğü kırmızı kart sonrası hem rakibinden hem takımından özür diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2025 13:42

Juventus formasıyla Monza karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Kenan Yıldız, 45+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Milli futbolcu, Monza oyuncusu Alessandro Bianco'ya yaptığı sert müdahale nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

Maç sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kenan, yaşananlar için üzgün olduğunu belirterek, "Dün akşam sahada yaşananlar nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Rakibime vurmak gibi bir niyetim yoktu ve ondan özür diliyorum. Bu hareketin gerçek niyetlerimi aşan bir hareket olduğunu, benim doğamı ve futbola bakış tarzımı yansıtmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

 Genç futbolcu ayrıca takım arkadaşlarından, antrenöründen, teknik ekipten, kulüpten ve taraftarlardan da özür dileyerek, bu zor süreçte gösterilen destek için teşekkür etti. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.