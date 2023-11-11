Kemal Özdeş: "Maçı 4-4'e getirebilirdik"

Mondihome Kayserispor'a 4-3 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kemal Özdeş: 'Maçı 4-4'e getirebilirdik'
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11 Kasım 2023 17:28
Son güncelleme 11 Kasım 2023 17:31
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Mondihome Kayserispor'a 4-3 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, "Puan kazanamadığımız için üzgünüm. Kayserispor, hak ederek 3 puanı aldı. Maçın ilk bölümünde daha doğru oynadık. En önemli fırsatı oyunun başında yakaladık ama değerlendiremedik. Oyun kontrolü bizdeyken ilk golü yedik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda kenarlardan giderek sonuç almaya çalıştıklarını aktaran Kemal Özdeş, "Ancak devrenin başında yediğimiz golle 4-1 geriye düştük. Oyuncularım buna karşılık verdiler. Son düdüğe kadar skoru 4-4 yapacak çabayı gösterdiler. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. İki haftadır kaybediyoruz. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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