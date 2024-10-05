Kemal Kılıç: '1 puan çok önemli'

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, 0-0 sona eren Ankaragücü karşıaşması sonrası konuştu.



Kılıç, iyi bir takımla karşılaştıklarına işaret ederek, zorlu deplasmanda alınan puanın önemini vurguladı.



Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Kılıç, şunları kaydetti:



"Ligin tartışmasız en iyi kadrolarından birine sahip Ankaragücü karşısında deplasmanda 1 puan almak çok önemli. Bunun önümüzdeki haftalara çok olumlu yansıyacağını biliyorum. Bundan sonraki süreçte galibiyetlerin geleceğini de biliyorum. Ankaragücü'nün içinde bulunduğu durum hakkında bir şey söylemem hadsizlik olur ama bu durumda bile bir ara çok üstün, baskılı oynadılar. Fakat oyunun son bölümünde bizim 2-3 tane çok net gol pozisyonumuz var. Çok zor bir oyundan 1 puan almak çok sınırsız sevinmeyi mi gerektirir? Hayır ama çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum."



