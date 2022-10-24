Keçiören Belediyesinden Ankara Keçiörengücü'ne ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nü ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiören Belediyesinden Ankara Keçiörengücü'ne ziyaret
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24 Ekim 2022 18:14
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Spor Toto 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'nü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette başkan Altınok'u Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Tahiroğlu ile kulüp faaliyet ve çalışmaları hakkında bir süre sohbet eden Altınok, takıma başarı diledi.

Tahiroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkan Altınok'a teşekkür etti.

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