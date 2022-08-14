Kazımcan Karataş: 'Umarım haftaya telafi ederiz'

Galatasaraylı Kazımcan Karataş, Giresunspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Kazımcan Karataş "Bizi son dakikaya kadar destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ederim. Şanssız bir gol yedik, 3 puan için elimizden geleni yaptık. Ligin boyu uzun, bizim hedefimiz şampiyonluk. Biz Galatasaray'ız galip gelmemiz lazımdı. Umarım gelecek hafta kazanıp, bu haftaki hatamızı telafi ederiz" dedi.



Kazımcan Karataş ayrıca "Takımın kalitesi gün geçtikçe daha da çok artıyor. Tecrübeli ve çok iyi oyuncular geldi. Dünya yıldızları da diyebiliriz. Onlardan öğreneceğim çok şey var. Benim için de güzel bir sezon olur umarım." ifadelerini kullandı.





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