Kazakistan yıkıldı, Slovenya EURO 2024'e gitti!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu maçında Slovenya, sahasında Kazakistan'ı 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Abone Ol
Kazakistan yıkıldı, Slovenya EURO 2024'e gitti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2023 00:36
Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu maçında Slovenya ile Kazakistan karşılaştı. Stozice Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Slovenya 2-1 kazandı ve Almanya biletini kaptı.

Slovenya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Benjamin Sesko ile 86. dakikada Benjamin Verbic'ten geldi. Kazakistan'ın tek golünü 48. dakikada Ramazan Orazov kaydetti. 

Slovenya'da Fenerbahçeli Miha Zajc ile Alanyasporlu Jure Balkovec, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükselten Slovenya, grubu lider bitirerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Konuk ekip Kazakistan ise 18 puanda kalarak eleme aşamasını dördüncü sırada noktaladı. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery