Kayserispor'un transfer yasağı kaldırıldı

Transfer yasağı nedeniyle hareketli saatlerin yaşandığı Yukatel Kayserispor'a mutlu haber geldi. Başkan Berna Gözbaşı'nın yoğun çabası sonrası transfer yasağı ortadan kaldırıldı.
Süper Toto Süper Lig'de Cumartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da transfer yasağı kaldırıldı. Başkan Berna Gözbaşı'nın kişisel girişimleri ve gayretleri sonucu yapılan ödeme sonrası transfer tahtası açıldı.
Sarı kırmızılı ekipte yeni transferler Adana Demirspor maçında forma giyebilecek.
Haber: Faruk Aydemir
Süper Toto Süper Lig'de Cumartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da transfer yasağı kaldırıldı. Başkan Berna Gözbaşı'nın kişisel girişimleri ve gayretleri sonucu yapılan ödeme sonrası transfer tahtası açıldı.
Sarı kırmızılı ekipte yeni transferler Adana Demirspor maçında forma giyebilecek.
Haber: Faruk Aydemir