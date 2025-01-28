Kayserispor'da Tolunay Kafkas sesleri

Kayserispor'da yeni teknik adam arayışları sürerken, tecrübeli teknik direktör Tolunay Kafkas da adaylar arasındaki yerini aldı.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Tolunay Kafkas sesleri
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28 Ocak 2025 13:25
Kayserispor'da yeni teknik adam arayışları sürerken, tecrübeli teknik direktör Tolunay Kafkas da adaylar arasındaki yerini aldı.

61 Saat'in haberinde; Kafkas'ın, Kayserispor cephesi ile temas kurduğu ve "göreve hazırım" dediği de belirtildi.

56 yaşındaki teknik adam son olarak Karagümrük'te görev yapmıştı.

Kafkas, Cumartesi gününe kadar Kayserispor'un başıan geçmesi halinde ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkmış olacak.

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