Kayserispor'da sürpriz ayrılık! Çağdaş Atan kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'de ligin sonları yaklaştıkça, takımlar kadrolarındaki sözleşmesi bitecek oyuncularla bir yandan görüşmelere başladı.



Sarı - kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan oyuncularla yaptığı görüşmelerde olumlu dönüş alamadı. Sözleşme uzatmayan isimlerin başında Majid Hosseini ve takımın yıldız ismi Bernard Mensah yer alıyor.



Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın kararı gereği, sözleşme uzatmayan oyuncular kalan maçlarda kadroda yer almayacak.



ÇAĞDAŞ ATAN'DAN SÜRPRİZ KARAR



Bir süredir transfer yasağı olan Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan gelecek sezon yola birlikte devam etmek için yönetime bir şart sundu.



Başarılı teknik adam transfer tahtası açılmazsa görevine devam etmeme kararı aldı.



KAYSERİSPOR'UN KALAN MAÇLARI



30.05.2023 Fatih Karagümrük - Kayserispor

03.06.2023 Kayserispor - Ankaragücü

07.06.2023 Sivasspor - Kayserispor



