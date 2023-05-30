Kayserispor'da sürpriz ayrılık! Çağdaş Atan kararını verdi

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan beklenmedik bir karara imza attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da sürpriz ayrılık! Çağdaş Atan kararını verdi
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30 Mayıs 2023 15:00
Spor Toto Süper Lig'de ligin sonları yaklaştıkça, takımlar kadrolarındaki sözleşmesi bitecek oyuncularla bir yandan görüşmelere başladı.

Sarı - kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan oyuncularla yaptığı görüşmelerde olumlu dönüş alamadı. Sözleşme uzatmayan isimlerin başında Majid Hosseini ve takımın yıldız ismi Bernard Mensah yer alıyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın kararı gereği, sözleşme uzatmayan oyuncular kalan maçlarda kadroda yer almayacak.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN SÜRPRİZ KARAR

Bir süredir transfer yasağı olan Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan gelecek sezon yola birlikte devam etmek için yönetime bir şart sundu.

Başarılı teknik adam transfer tahtası açılmazsa görevine devam etmeme kararı aldı.

KAYSERİSPOR'UN KALAN MAÇLARI

30.05.2023 Fatih Karagümrük - Kayserispor
03.06.2023 Kayserispor - Ankaragücü
07.06.2023 Sivasspor - Kayserispor

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