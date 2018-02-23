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Kayserispor Başkanı Bedir: "Her şey Avrupa için"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları mücadele öncesi iddalı konuştu. ''Hiç bir engel Avrupa hedefimizden bizi şaşırtamaz'' diyen başkan Bedir, futbolcularla ve teknik heyetle toplantı yaptığını, eski Kayserispor'un döneceğini ifade etti.

Kaynak: DHA
Kayserispor Başkanı Bedir: 'Her şey Avrupa için'
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23 Şubat 2018 13:11
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Cumartesi oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin Avrupa'ya gidebilmek olduğunu belirterek, "Her şey Avrupa için'' dedi. Saat 16.00'da oynanacak maç için de destek isteyen Bedir: "Kasımpaşa maçıyla birlikte bu güçlü desteğin ve 3 puan serisinin başlayacağına inanıyorum'' diye konuştu.

Yönetime geldikleri günden bu yana sosyal, sportif ve kurumsallık adına yaşanan başarılara bir yenisini daha eklemek üzere başta Kayserispor taraftarı olmak üzere; teknik heyet, futbolcular ve yerel medyanın büyük çoğunluğu ile kenetlendiklerini söyleyen Başkan Erol Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yakaladığımız başarılı trendi, yeni sezonun ilk devresinde de sürdüren takımımız, her alanda (taraftar sayısı ve desteği, sosyal ilişkiler, kurumsallık, temsil gücü, medya desteği) hızla ilerleme sağlarken, son haftalarda sportif açıdan alıştığımız, arzuladığımız performansa ulaşamamıştır. Sebebi ne olursa olsun, yönetimimizce geçici olduğuna inandığımız bu durumun tespiti yapılmış ve bu hafta içerisinde takım, teknik heyet ve yönetim yetkilileriyle seri toplantılar yapılarak, yarın oynayacağımız Kasımpaşa maçıyla birlikte alışılan, özlenen Kayserispor'u yeniden sahalarda görebilmek için her türlü tedbir alınmıştır. Cumartesi günü saat 16.00'da kendi evimizde oynayacağımız maçla birlikte tekrar çıkışa geçeceğine yürekten inandığımız takımımız, halen bulunduğu 5'inci sıradan aşağıya sezonun sonuna kadar inmeyecek ve İnşallah, Avrupa kupalarına katılma hakkını elde edecektir. 12 maçlık bu periyotta çok zorlu maçlar oynayıp, çok acı çekeceğiz. Bunu biliyoruz. Ancak hiçbir engel bizi Avrupa hedefimizden geri bırakmayacak, oynadığımız maçların sonucu ne olursa olsun, amacımız doğrultusunda bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Yönetim olarak biz inandık; teknik heyet ve futbolcularımız inandı. Büyük taraftarımızın da yüreklerinin bizimle çarptığını biliyorum. Bu yolculukta özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda rakiplerimize puan vermemek için taraftarımızın 90 dakika yoğun desteğine ihtiyacımız olduğu da açıktır. Kasımpaşa maçıyla birlikte bu güçlü desteğin ve 3 puan serisinin başlayacağına inanıyor, 'her şey Avrupa için' diyorum.''

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