Kayseri'de 80'lik Mehmet dede 40 yıldır işine bisikletle gidip geliyor

Kayseri'de 80 yaşındaki Mehmet Karaimam, yaşına rağmen yaz kış demeden bisikletiyle işine gidip geliyor.



Hacılar ilçesinde ikamet eden Karaimam, evinden bisikletle yola çıkıp kent merkezinin yoğun trafiği arasında ilerleyerek tarihi Hunat Camisi önüne geliyor.



Burada tespih tezgahını açan Karaimam, akşama kadar tezgahının başında duruyor.



Akşam tekrar bisikletine binerek ihtiyaçlarını alıp rampaların da olduğu güzergahında evinin yolunu tutan Karaimam, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır bisikletle işine gidip geldiğini ve bundan keyif aldığını söyledi.



Bisiklet sürmenin kendisine çok şey kazandırdığını belirten Karaimam, şunları kaydetti:



"Aslında sporu severim. Bir yerde zaman, para ve sağlık kazanıyorum. Kazanmak isteyenler kompleksi bıraksa bisiklete biner. Hacılar'da bağım var. Yaklaşık 7 kilometre gidiş, 7 kilometre geliş toplam 14 kilometre mesafesi var. Şehir içinde pazarlara filan da giderim, günde 20 kilometre yol yaparım. Aklı olan herkese bisikleti tavsiye ederim. Sadece gence değil, ihtiyara da tavsiye ederim. Neden? Otobüs bekliyorsun yarım saat. Yarım saatte ben bağdan geliyorum. Otobüs bana bedava ama binmem, binsem bile paramla binerim."



Her gün bisikletiyle geldiği tarihi Hunat Camisi önüne tespit sattığını dile getiren Karaimam, asıl kazancının insan olduğunu ifade etti.



"Dincim, mutluyum"



Karaimam, sağlığının da gayet iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu halimi spora borçluyum. Dincim, mutluyum. Dünyanın en zengini kim desinler? İnan benim derim. Neden? Çünkü 40 senedir doktora para vermem, ilaç kullanmam. Sağlığı severim, o da beni sever. Sporu, sağlığı ve zamanı seven bisiklete biner." diye konuştu.



Yaz kış demeden bisiklete bindiğinin altını çizen Karaimam, tedbirini aldığında her mevsimin ayrı güzel olduğunu dile getirdi.



Karaimam, bisikletin artık toplumda daha çok kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.





