Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda 3 golle 5. tura yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Kasımpaşa, 24 Erzincanspor'u konuk etti.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mickael Tirpan, 61. dakikada Alan Lima Carius ve 90+2. dakikada Berat Kalkan kaydetti.



2003'LÜ GENÇ İSİM GOLÜNÜ ATTI



Kasımpaşa'nın 3. golünü atan Berat Kalkan, lacivert - beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.



24 Erzincanspor'da Abdülcebrail Akbulut, 66. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Kasımpaşa bu sonucun ardından 5. tura yükselirken, 24 Erzincanspor, Türkiye Kupası'na veda etti.



5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, kura çekiminin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacağı ifade edildi.



Kura çekiminde 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer alacak.



Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.



