Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, mücadeleyi 5-3'lik skorla kazandı.Adana Demirspor, 13. dakikada Tolga Kalender ile öne geçti. Kasımpaşa, 16. dakikada Mamadou Fall'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Kasımpaşa, 57. dakikada Nabil Alioui'nin attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanında ise 70'ten sonra geri dönüşe imza attı.Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, 73. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı ve durumu 2-2 yaptı. Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın 75. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti. İstanbul ekibi, Beşiktaş'tan yeni transferi Can Keleş'in 79. dakikada attığı farkı ikiye çıkardı ve durum 4-2 oldu. Kasımpaşa, ilk golü atan Fall'ın 82. dakikada attığı golle durumu 5-2'ye getirdi. Adana Demirspor'da 88. dakikada fileleri havalandıran Abat Aimbetov, maçın skorunu 5-3 olarak belirledi.Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Adana Demirspor ise yeni hocası Mustafa Alper Avcı'nın ilk maçında puan alamadı.Kasımpaşa, ligde geçtiğimiz hafta da Hatayspor karşısında 5-4'lük skorla kazanmıştı. İstanbul ekibinin ligdeki son iki maçında toplamda 17 gol atıldı.Bu sonucun ardından Kasımpaşa, üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 28 puana yükseldi. Adana Demirspor, üst üste beşinci yenilgisini aldı ve 5 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak.6. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Alioui'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.13. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Alioui topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası civarında topa yükselen Tolga Kalender'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu :16. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Sağ kanattaki Hajradinovic'in arka direğe ortasında Winck topu içeri çevirdi, Fall'ın altıpasta yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti:39. dakikada Semih Güler'in savunma arkasına attığı uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol'un ceza sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.57. dakikada Alioui sol kanattan korner atışını Ali Yavuz Kol ile paslaşarak kullandı. Ali Yavuz'un pasında ceza sahasına hareketlenen Alioui'nin düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:69. dakikada sağ kanattan Winck'in yaptığı ortada ceza sahasında topu indiren Aytaç Kara'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.71. dakikada ceza sahasında topla buluşan Fall, kaleci Deniz Eren Dönmezer'in müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 73. dakikada penaltıyı kullanan Hajradinovic, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımına beraberliği getirdi:75. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan yaptığı ortada Aytaç Kara ceza sahasında tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-379. dakikada Aytaç Kara'nın savunma arkasına pasında topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Can Keleş'in vuruşunda top ağlarla buluştu:81. dakikada Winck'in pasında sağ kanatta topla buluşan Can Keleş topu yerden ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Fall'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:88. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Aimbetov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 5-3 üstünlüğüyle sona erdi.Yeni AdanaYasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Ünal: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk. 26 Manev), Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan (Dk. 73 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat (Dk. 61 Aksel Aktaş), Alioui, Ali Yavuz Kol (Dk. 74 Ozan Demirbağ), AimbetovAli Emre Yanar, Winck, Opoku, Yasin Özcan (Dk. 89 Taylan Utku Aydın), Piatkowski (Dk. 89 Sadık Çiftpınar), Aytaç Kara, Hajradinovic, Barak (Dk. 60 Ben Ouanes), Cafu (Dk. 86 Sinan Alkaş), Brekalo (Dk.61 Can Keleş), FallDk. 13 Tolga Kalender, Dk. 57 Alioui, Dk. 88 Aimbetov (Adana Demirspor), Dk. 16 ve Dk. 82 Fall, Dk. 73 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 75 Aytaç Kara, Dk. 79 Can Keleş (Kasımpaşa)Dk. 36 Semih Güler, Dk. 90+2 Aksel Aktaş (Adana Demirspor), Dk. 36 Barak, Dk. 90+1 Opoku (Kasımpaşa)