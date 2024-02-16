Kasımpaşa'da Sami Uğurlu etkisi!

Süper Lig'in 26. haftasının açılış maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü kendi sahasında ağırlayacak olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, İstanbul ekibindeki ikinci dönemine hızlı başladı.



Aralık 2021 – Ağustos 2022 arasında görev yaptığı Kasımpaşa'daki ilk döneminde Süper Lig'de görev yaptığı 23 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik alarak toplam 42 puan toplayan Uğurlu, mavi beyazlılara tarihinin en parlak dönemlerinden biri yaşatmıştı.



Aralık 2023'te tekrar İstanbul ekibinin teknik direktörlüğüne getirilen 1978 doğumlu teknik adam, Süper Lig'de ilk 12 maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başararak 20 puan topladı. Sami Uğurlu idaresindeki Kasımpaşa, Süper Lig'de son 3 maçından galibiyetle ayrılırken, son 5 karşılaşmasının 4'ünü ise kazanmayı başardı ve beşinci sıraya kadar yükseldi.



Kasımpaşa'daki ilk döneminde Süper Lig'de 5'er ve 4'er maçlık ayrı ayrı galibiyet serileri yakalayan Sami Uğurlu, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak bu serileri tekrarlamak ve geliştirmek istiyor.



Sami Uğurlu, Süper Lig'de Kasımpaşa teknik direktörü olarak toplam 35 maçta görev yaparken, sahadan 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrıldı. Uğurlu önderliğinde toplam 62 puan toplayan mavi beyazlılar, 76 gol atıp 62 gol yedi ve 1.77 puan ortalaması yakaladı.



