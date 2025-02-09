Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u konuk etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.
Kasımpaşa'nın ilk golünü 26. dakikada Kevin Rodrigues kaydetti.
30. dakikada ise Çaykur Rizespor'da Rachid Ghezzal'ın kullandığı korneri Kasımpaşa kalecisi Sinan Bolat, kendi ağlarına gönderdi.
45+8. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Dakikalar 57'yi gösterirken Kasımpaşa'da Nuno da Costa, farkı 2'ye çıkartan golü attı. 80. dakikada Çaykur Rizesporlu Ali Sowe, Kasımpaşa ağlarını havalandırdı ve fark yeniden 1'e indi.
Başka gol sesi çıkmayan mücadele, Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
BURAK YILMAZ İLE 2'DE 2
Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 yenen Kasımpaşa, bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı iki lig maçını da kazanmış oldu.
31 puana ulaşan Kasımpaşa, 8. sıraya yerleşti. 27 puanda kalan Çaykur Rizespor ise 10. sırada konumlandı.
İLK MAÇI DA KASIMPAŞA KAZANDI
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı da Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.
Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
RİZESPOR'DA G.SARAY ÖNCESİ 2 İSİM CEZALI
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu cezalı duruma düştü.
Varesanovic, karşılaşmanın 23. dakikasında orta alanda rakibi Mortadha Ben Ouanes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Samet ise 64. dakikada hakeme itirazları sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.
Bu sezon 4. sarı kartlarını gören iki futbolcu da, Rizespor'un Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edeceği maçta cezalı duruma düştü.
BURAK YILMAZ, F.BAHÇE MAÇINDA CEZALI
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılma da maçın 38. dakikasında kırmızı kart gördü.
Burak Yılmaz, 38. dakikada oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kasımpaşa, ligde bir sonraki haftada Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Burak Yılmaz, bu maçta takımın başında yer alamayacak.
Kasımpaşa'da Rizespor karşılaşmasına kart sınırında çıkan Aytaç Kara, 88. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Aytaç da gelecek haftaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
7. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Da Costa'nın kale önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
26. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağdan Hajradinovic'in ortasında Taha Şahin, kafayla topu uzaklaştırdı. Rodrigues'in ceza yayının solunda bekletmeden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
30. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ghezzal, sağdan kullandığı kornerde meşin yuvarlağı kale alanına gönderdi. Kale çizgisi üzerinde Akintola ile ikili mücadelede kaleci Sinan Bolat'ın da dokunduğu top, filelere gitti: 1-1.
38. dakikada Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz kırmızı kart gördü. Hakem Ozan Ergün, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle Yılmaz'ı kırmızı kartla cezalandırdı.
45+8. dakikada lacivert-beyazlı takım ikinci golü buldu. 45+6. dakikada Mithat Pala'nın ceza sahası içinde Fall'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. Hajradinovic, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
Kasımpaşa, soyunma odasına 2-1 önde gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
57. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Winck'in sağdan ortasında ön direkte Da Costa'nın ayak içiyle uzak köşeye bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.
80. dakikada Çaykur Rizespor ikinci gol sevincini yaşadı. Hadziahmetovic'in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Alikulov, ceza yayının biraz sağından kafayla topu kale alanına gönderdi. Sowe'un kale önünde dokunduğu top, kaleci Sinan Bolat'ın yanından ağlara gitti: 3-2.
Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Murat Temel
Kasımpaşa: Sinan Bolat, Winck, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu (Dk. 74 Gökhan Gül), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 90+3 Opoku), Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 74 Can Keleş)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 63 Jurecka), Papanikolaou, Mithat Pala (Dk. 46 Hadziahmetovic), Ghezzal, Varesanovic (Dk. 63 Alikulov), Akintola (Dk. 77 Zeqiri), Sowe
Goller: Dk. 26 Rodrigues, Dk. 45+8 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 57 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 30 Ghezzal, Dk. 80 Sowe (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 38 Burak Yılmaz (Teknik Direktör) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 24 Varesanovic, Dk. 55 Ghezzal, Dk. 64 Samet Akaydın, Dk. 64 Akintola, Dk. 90+5 Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Cafu, Dk. 88 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.
Kasımpaşa'nın ilk golünü 26. dakikada Kevin Rodrigues kaydetti.
30. dakikada ise Çaykur Rizespor'da Rachid Ghezzal'ın kullandığı korneri Kasımpaşa kalecisi Sinan Bolat, kendi ağlarına gönderdi.
45+8. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Dakikalar 57'yi gösterirken Kasımpaşa'da Nuno da Costa, farkı 2'ye çıkartan golü attı. 80. dakikada Çaykur Rizesporlu Ali Sowe, Kasımpaşa ağlarını havalandırdı ve fark yeniden 1'e indi.
Başka gol sesi çıkmayan mücadele, Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
BURAK YILMAZ İLE 2'DE 2
Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 yenen Kasımpaşa, bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı iki lig maçını da kazanmış oldu.
31 puana ulaşan Kasımpaşa, 8. sıraya yerleşti. 27 puanda kalan Çaykur Rizespor ise 10. sırada konumlandı.
İLK MAÇI DA KASIMPAŞA KAZANDI
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı da Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.
Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
RİZESPOR'DA G.SARAY ÖNCESİ 2 İSİM CEZALI
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu cezalı duruma düştü.
Varesanovic, karşılaşmanın 23. dakikasında orta alanda rakibi Mortadha Ben Ouanes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Samet ise 64. dakikada hakeme itirazları sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.
Bu sezon 4. sarı kartlarını gören iki futbolcu da, Rizespor'un Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edeceği maçta cezalı duruma düştü.
BURAK YILMAZ, F.BAHÇE MAÇINDA CEZALI
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılma da maçın 38. dakikasında kırmızı kart gördü.
Burak Yılmaz, 38. dakikada oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kasımpaşa, ligde bir sonraki haftada Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Burak Yılmaz, bu maçta takımın başında yer alamayacak.
AYTAÇ KARA DA YOK!
🟥Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, oyun alanından çıkmayan topa müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/fw79kSe1NA
— Sporxtv (@sporxtv) February 9, 2025
Kasımpaşa'da Rizespor karşılaşmasına kart sınırında çıkan Aytaç Kara, 88. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Aytaç da gelecek haftaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
7. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Da Costa'nın kale önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
26. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağdan Hajradinovic'in ortasında Taha Şahin, kafayla topu uzaklaştırdı. Rodrigues'in ceza yayının solunda bekletmeden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
30. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ghezzal, sağdan kullandığı kornerde meşin yuvarlağı kale alanına gönderdi. Kale çizgisi üzerinde Akintola ile ikili mücadelede kaleci Sinan Bolat'ın da dokunduğu top, filelere gitti: 1-1.
38. dakikada Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz kırmızı kart gördü. Hakem Ozan Ergün, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle Yılmaz'ı kırmızı kartla cezalandırdı.
45+8. dakikada lacivert-beyazlı takım ikinci golü buldu. 45+6. dakikada Mithat Pala'nın ceza sahası içinde Fall'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. Hajradinovic, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
Kasımpaşa, soyunma odasına 2-1 önde gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
57. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Winck'in sağdan ortasında ön direkte Da Costa'nın ayak içiyle uzak köşeye bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.
80. dakikada Çaykur Rizespor ikinci gol sevincini yaşadı. Hadziahmetovic'in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Alikulov, ceza yayının biraz sağından kafayla topu kale alanına gönderdi. Sowe'un kale önünde dokunduğu top, kaleci Sinan Bolat'ın yanından ağlara gitti: 3-2.
Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Murat Temel
Kasımpaşa: Sinan Bolat, Winck, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu (Dk. 74 Gökhan Gül), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 90+3 Opoku), Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 74 Can Keleş)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 63 Jurecka), Papanikolaou, Mithat Pala (Dk. 46 Hadziahmetovic), Ghezzal, Varesanovic (Dk. 63 Alikulov), Akintola (Dk. 77 Zeqiri), Sowe
Goller: Dk. 26 Rodrigues, Dk. 45+8 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 57 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 30 Ghezzal, Dk. 80 Sowe (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 38 Burak Yılmaz (Teknik Direktör) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 24 Varesanovic, Dk. 55 Ghezzal, Dk. 64 Samet Akaydın, Dk. 64 Akintola, Dk. 90+5 Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Cafu, Dk. 88 Aytaç Kara (Kasımpaşa)