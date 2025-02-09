🟥Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, oyun alanından çıkmayan topa müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/fw79kSe1NA



— Sporxtv (@sporxtv) February 9, 2025

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u konuk etti.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.Kasımpaşa'nın ilk golünü 26. dakikadakaydetti.30. dakikada ise Çaykur Rizespor'daın kullandığı korneri Kasımpaşa kalecisi, kendi ağlarına gönderdi.45+8. dakikada Kasımpaşa'da, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Dakikalar 57'yi gösterirken Kasımpaşa'da, farkı 2'ye çıkartan golü attı. 80. dakikada Çaykur Rizesporlu, Kasımpaşa ağlarını havalandırdı ve fark yeniden 1'e indi.Başka gol sesi çıkmayan mücadele, Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 yenen Kasımpaşa, bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı iki lig maçını da kazanmış oldu.31 puana ulaşan Kasımpaşa, 8. sıraya yerleşti. 27 puanda kalan Çaykur Rizespor ise 10. sırada konumlandı.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı da Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu cezalı duruma düştü.Varesanovic, karşılaşmanın 23. dakikasında orta alanda rakibi Mortadha Ben Ouanes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Samet ise 64. dakikada hakeme itirazları sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.Bu sezon 4. sarı kartlarını gören iki futbolcu da, Rizespor'un Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edeceği maçta cezalı duruma düştü.Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılma da maçın 38. dakikasında kırmızı kart gördü.Burak Yılmaz, 38. dakikada oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.Kasımpaşa, ligde bir sonraki haftada Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Burak Yılmaz, bu maçta takımın başında yer alamayacak.Kasımpaşa'da Rizespor karşılaşmasına kart sınırında çıkan Aytaç Kara, 88. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Aytaç da gelecek haftaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.7. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Da Costa'nın kale önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.38. dakikada Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz kırmızı kart gördü. Hakem Ozan Ergün, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle Yılmaz'ı kırmızı kartla cezalandırdı.Kasımpaşa, soyunma odasına 2-1 önde gitti.Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.Recep Tayyip ErdoğanOzan Ergün, Furkan Ürün, Murat TemelSinan Bolat, Winck, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu (Dk. 74 Gökhan Gül), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 90+3 Opoku), Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 74 Can Keleş)Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 63 Jurecka), Papanikolaou, Mithat Pala (Dk. 46 Hadziahmetovic), Ghezzal, Varesanovic (Dk. 63 Alikulov), Akintola (Dk. 77 Zeqiri), SoweDk. 26 Rodrigues, Dk. 45+8 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 57 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 30 Ghezzal, Dk. 80 Sowe (Çaykur Rizespor)Dk. 38 Burak Yılmaz (Teknik Direktör) (Kasımpaşa)Dk. 24 Varesanovic, Dk. 55 Ghezzal, Dk. 64 Samet Akaydın, Dk. 64 Akintola, Dk. 90+5 Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Cafu, Dk. 88 Aytaç Kara (Kasımpaşa)