Karşıyaka transferde gaza basacak

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfere geç kalmakla eleştirilen Karşıyaka, yeni hafta imzaları üst üste attırmaya hazırlanıyor.



Transferde şimdiye kadar 4 nokta takviye yaparak geçen sezon takımlarında şampiyonluk yaşayan sağ açık Ali Sinan Gayla, eski stoperi Metin Peker, son 2 sezonun 3'üncü Lig gol kralı İshak Kurt ve stoper Abdülkadir Öksüz'ü alan İzmir temsilcisi, uzun süredir peşinde olduğu bazı futbolculara bu hafta imza attıracak.



İlk etapta Süper Lig ve 1'inci Lig patentli orta saha ve bek transferlerini gerçekleştirecek yeşil-kırmızılı ekip, kontenjan oyuncusu olarak yine bu liglerden gençleri bünyesine katacak. Bir süredir oyuncular ve kulüpleriyle anlaşmaya çalışan Karşıyaka, Almanya'dan takip ettiği gurbetçi orta saha takviyesini de gerçekleştirecek.



Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde sürdürüyor.





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