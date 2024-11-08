Karşıyaka finans desteği ile nefes aldı

Son haftalarda yaşadığı krizlerin ardından üst üste istifalarla yönetimin düşüp kulübü olağanüstü kongreye taşıma yetkisinin divan kuruluna kaldığı İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka, Yaşar Ailesi'nin desteğiyle biraz olsun moral buldu.

Sezon başında kulübün Süper Lig ve Avrupa'da mücadele eden basketbol takımının 26 yıldır sürdürdüğü isim sponsorluğundan ayrılan rahmetli Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın kurucusu olduğu Pınar, Karşıyaka'ya kritik dönemde mali destek verdi. Basketbol takımının maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler yüzünden hafta başından beri antrenmanlara çıkmadığı, yarınki Büyükçekmece deplasmanına da çıkmama kararı aldığı Kaf-Kaf'ta Yaşar Ailesi'nin aktardığı kaynakla sorun çözüldü.



İsim sponsorluğundan ayrılmalarına rağmen Karşıyaka'ya 32 milyon TL'lik reklam desteği vermeyi kabul eden Yaşar Ailesi, basketbol şubesine 6 milyon 750 bin TL kaynak aktardı. Bu rakam, anlaşmalı bilet firmasından alınan 3 milyon TL, Başkan İlker Ergüllü ve 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı'nın verdikleri 1 milyon 500'er bin TL'yle kadroda geçen sezondan kalan oyuncuların 9.2 milyon TL tutan eski alacak taksitlerinin yanı sıra futbol takımının geciken Tokat Plevnespor galibiyetinin primleri ödendi. Kulübe reklam desteğini 8 taksit halinde ödeyecek Yaşar Ailesi'nin geçen ay kamu borcu taksitlendirmesi için de 1 milyon 120 bin TL ödeme yapıp şimdiye kadar 8 milyon TL aktardığı öğrenildi. Karşıyaka taraftarları ise Yaşar Ailesi'ne teşekkür ederek sosyal medyada sponsorluğa dönme çağrısı yaptı.



İMZA YETKİLİSİ KALMADI



Karşıyaka yönetiminde Başkan İlker Ergüllü, 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı, Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, kongreye kadar futbolu yönetecek Mehmet Karal ve Özgür Okan haricinde isim kalmayıp yönetim yetkileri düşerken, kulüpte imza yetkilisi de kalmadı. Kaf-Kaf'ta kalan 5 yöneticinin imza yetkisi almayı istemediği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılar, yönetim düşmesine rağmen çarşamba günü kulüp kasasındaki çeklerle futbol takımı teknik heyeti ile kulüp personeline birer maaş ödemesi ile cari gıda borcu ödemelerini yapmıştı.



POTADA RAKİP BÜYÜKÇEKMECE



Basketbol Süper Ligi'nde hafta boyunca oyuncuların antrenman boykotuyla sarsılan Karşıyaka yarın Büyükçekmece'ye konuk olacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Hafta içinde kulüpten alacakları yüzünden antrenman boykotu yapıp maça da çıkmama kararı alan oyuncular, Yaşar Ailesi'nin desteğiyle ödeme yapılmasının ardından maça çıkacak. Karşıyaka ligde 5 haftada 3 galibiyet aldı.



