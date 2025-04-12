Karşıyaka final aşkına

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonun son 3 haftasına 57 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde ikinci sırada giren Karşıyaka yarın Silifke Belediyespor'u Play-Off'ta direkt grup finali oynamayı garantileme hedefiyle ağırlayacak.



Yeşil-kırmızılı ekip, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı 1 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacak.



Kaf-Kaf'ta sakatlıkları bulunan Onur Akbay, Erdal Öztürk ve Mert Torlak ile göğüs ağrıları nedeniyle son iki maçta forma giymeyen Hakan Barış'ın durumları belirsiz. Grupta son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Karşıyaka, 14 haftadır yalnız 1 yenilgi aldı. Sezon içinde yaşadığı sorunlara rağmen güçlü kadrosuyla final maçları öncesinde formda olan İzmir temsilcisi 7 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek için taraftarının umutlarını artırdı. Silifke 46 puanla Play-Off hattında bulunuyor. Grupta 7 puan farkla lider olan Bursaspor ise yarın Balıkesir'de Artvin Hopaspor'u yenerse şampiyon olacak.



