Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Maxhuni'yi transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka, 27 yaşındaki Edon Maxhuni'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Maxhuni'yi transfer etti
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25 Nisan 2025 18:49

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Finlandiyalı oyuncu kurucu 27 yaşındaki Edon Maxhuni'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Edon Maxhuni Karşıyaka'da. Profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda HBA-Marsky'de başlayan Finlandiyalı milli oyuncu, daha önce Fransa Ligi ekiplerinden SIG Strasbourg ve İtalya Ligi takımlarından Scafati forması giymişti." denildi.



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