Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Maxhuni'yi transfer etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Finlandiyalı oyuncu kurucu 27 yaşındaki Edon Maxhuni'yi transfer etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Finlandiyalı oyuncu kurucu 27 yaşındaki Edon Maxhuni'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Edon Maxhuni Karşıyaka'da. Profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda HBA-Marsky'de başlayan Finlandiyalı milli oyuncu, daha önce Fransa Ligi ekiplerinden SIG Strasbourg ve İtalya Ligi takımlarından Scafati forması giymişti." denildi.