Karşıyaka en golcü takım

Karşıyaka bu sezon zirve hedefinin gerisinde kalsa da grupta en skorer takım olmayı başardı. Yeşil-kırmızılı ekip çıktığı 23 maçta 42 kez ağları havalandırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka en golcü takım
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01 Nisan 2024 15:51
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maça 42 puanla dördüncü basamakta giren Karşıyaka bu sezon zirve hedefinin gerisinde kalsa da grupta en skorer takım olmayı başardı. Yeşil-kırmızılı ekip çıktığı 23 maçta 42 kez ağları sarstı.

Karşıyaka'nın ileri uçtaki performasına en çok yaklaşan takım 38 golle lider Batman Petrolspor oldu. İzmir temsilcisinde grupta krallık yarışında da zirvede olan sol kanat Enes Nalbantoğlu 10 gol kaydetti. 17 Şubat'taki Batman Petrolspor maçında çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olarak sezonu kapatan santrfor Yasin Ozan ise 9 gol attı. Fatih Taşdelen'in 6, sakatlığı nedeniyle son haftalarda görev yapmayan Cenk Ahmet'in 4 golü bulunuyor.

Sezon başında kadrosundaki 4 santrfordan Yasin'in sakatlanması, Emre Gemici'nin satılması, Adem Büyük'ün de kadrodan elenmesiyle yalnız Fatih Taşdelen kalan, buna rağmen grubun en skorer takımı olmayı başaran Karşıyaka, son 3 maçtır suskun kalan Fatih'e kalan haftalar öncesi terapi uyguluyor.

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