Karşıyaka'da Sefa takımda kaldı!

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da ayrılması gündemde olan orta saha oyuncusu Sefa Küpeli takımda kaldı.



Yeşil-kırmızılılarda farklı kulüplerden teklif alan tecrübeli futbolcu teknik heyet ve yönetimle görüştü. Yönetimin güven aşıladığı Sefa yeni sezonda da Kaf-Kaf'ta forma giymeye devam edecek.



İzmir temsilcisinin geçen sezon 52 Orduspor'dan aldığı 30 yaşındaki Sefa, 19'u ilk 11'de 24 maçta forma giyerek 1 gol atmıştı. Karşıyaka'da transferde orta saha, defans ve kanatlara takviye arayışları ise sürüyor.





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