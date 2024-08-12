Karşıyaka'da Sefa takımda kaldı!

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da ayrılması gündemde olan orta saha oyuncusu Sefa Küpeli ayrılmadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Sefa takımda kaldı!
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12 Ağustos 2024 13:05
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da ayrılması gündemde olan orta saha oyuncusu Sefa Küpeli takımda kaldı.

Yeşil-kırmızılılarda farklı kulüplerden teklif alan tecrübeli futbolcu teknik heyet ve yönetimle görüştü. Yönetimin güven aşıladığı Sefa yeni sezonda da Kaf-Kaf'ta forma giymeye devam edecek.

İzmir temsilcisinin geçen sezon 52 Orduspor'dan aldığı 30 yaşındaki Sefa, 19'u ilk 11'de 24 maçta forma giyerek 1 gol atmıştı. Karşıyaka'da transferde orta saha, defans ve kanatlara takviye arayışları ise sürüyor.

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