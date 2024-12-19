Karşıyaka'da Enes'e talip var

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun liderliğe kadar yükseldiği ilk yarısını son haftalarda kulübün içinde bulunduğu durumda yaşadığı düşüşle 28 puanla Play-Off hattında üçüncü sırada tamamlayıp olağanüstü kongre sürecini bekleyen Karşıyaka'da takımın en skoreri Enes Nalbantoğlu'na talip çıktı.



Karşıyaka'nın eski teknik direktörlerinden Yusuf Şimşek'in çalıştırdığı 1'inci Lig ekibi Adanaspor'un transfer listesinde Enes Nalbantoğlu'nun da olduğu öğrenildi.



Adanasporlu kurmayların, Karşıyaka'da 24 Aralık'taki kongrede başkan seçilirse kurmaylarla temasa geçmesi bekleniyor. Karşıyaka'ya iki sezon önce Çorum FK'dan gelen 29 yaşındaki sol kanat Enes Nalbantoğlu takımın en skoreri olmayı başardı.



Geçen sezon 13 gol atan Enes, bu sezon da 15 maçta 6 golle yine takımın en golcüsü konumunda. Karşıyaka'da futbol takımıyla ilgili tüm kararlar yönetim kurulunun belli olmasını bekliyor. Yönetime ise henüz talip çıkmadı.



