Karşıyaka'da başkan krize el koydu

Kadın voleybol takımının Alanya'da oynayıp adını finallere yazdırdığı yarı final maçlarından dönen İlker Ergüllü, ayağının tozuyla yaşanan kaosu sonlandırmak için harekete geçecek.



Yalnız bırakılmalarına tepki gösteren Gültekin'i kararından dönmeye iknaya çalışacak İlker Ergüllü'nün geçen hafta idman boykotu yapan futbolcuların da kafalarının sadece bir üst lige konsantre olması için bir formül düşündüğü öğrenildi.



Başkan Ergüllü'nün futbolculara mevcut hak edişlerini sezon sonunda ödenme garantisi teklifi vereceği öğrenildi. Ergüllü, futbolculara hak edişler konusunda bizzat kendisinin garantör olacağını açıklayacak. Ergüllü'nün üst lige çıkma mücadelesi veren takıma da kaynak bulduğu zaman prim dağıtacağının sözünü vermeyi planladığı bildirildi.