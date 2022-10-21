Karim Benzema'dan, Jerome Rothen'e cevap

Fransız eski futbolcu Jerome Rothen, Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe'nin, Karim Benzema'dan daha önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.
Rothen, "Fransa için Mbappe, Benzema'dan daha kritik ve daha önemli bir oyuncu." ifadelerini kullanırken, Karim Benzema'dan bu açıklamaya cevap gecikmedi.
Instagram hesabından Rothen'in bir fotoğrafını paylaşan Benzema, "Çok konuşuyorsun. Ben hala motiveyim." yazdı.
Benzema'nın, paylaşımında Rothen'in Ankaragücü'ne transfer olduğunda verdiği pozu kullanması dikkat çekti.
İşte Benzema'nın paylaşımı:
Rothen, "Fransa için Mbappe, Benzema'dan daha kritik ve daha önemli bir oyuncu." ifadelerini kullanırken, Karim Benzema'dan bu açıklamaya cevap gecikmedi.
Instagram hesabından Rothen'in bir fotoğrafını paylaşan Benzema, "Çok konuşuyorsun. Ben hala motiveyim." yazdı.
Benzema'nın, paylaşımında Rothen'in Ankaragücü'ne transfer olduğunda verdiği pozu kullanması dikkat çekti.
İşte Benzema'nın paylaşımı:
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