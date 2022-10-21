Karim Benzema'dan, Jerome Rothen'e cevap

Real Madrid'in golcü ismi Karim Benzema, "Fransa için Mbappe, Benzema'dan daha kritik ve daha önemli" diyen Jerome Rothen'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Karim Benzema'dan, Jerome Rothen'e cevap
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21 Ekim 2022 17:42
Fransız eski futbolcu Jerome Rothen, Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe'nin, Karim Benzema'dan daha önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Rothen, "Fransa için Mbappe, Benzema'dan daha kritik ve daha önemli bir oyuncu." ifadelerini kullanırken, Karim Benzema'dan bu açıklamaya cevap gecikmedi.

Instagram hesabından Rothen'in bir fotoğrafını paylaşan Benzema, "Çok konuşuyorsun. Ben hala motiveyim." yazdı.

Benzema'nın, paylaşımında Rothen'in Ankaragücü'ne transfer olduğunda verdiği pozu kullanması dikkat çekti.

İşte Benzema'nın paylaşımı:




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