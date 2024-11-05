Karim Benzama'dan Mbappe'ye tavsiye!

Al Ittihad forması giyen eski Real Madrid'li yıldız Karim Benzema, Fransız oyuncu Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karim Benzama'dan Mbappe'ye tavsiye!
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05 Kasım 2024 13:40
Son güncelleme 05 Kasım 2024 13:48
36 yaşındaki deneyimli santrfor Karim Benzema, Real Madrid forması giyen genç oyuncu Kylian Mbappe hakkında konuştu.

Tecrübeli santrfor Benzema, "Kylian Mbappe'ye vereceğim tavsiye 'Sakın pes etme' olur. İnsanlar ondan kendisinde olmayan ve milli takım bile oynamadığı bir pozisyonda çok fazla şey bekliyor. Vinicius yerine sol açık olamaz, çünkü o alanda dünyanın en iyisi." dedi.

"9 NUMARA OLDUĞUNU KAFASINA SOKMALI"

"Kylian, üst düzey bir forvet de değil aslında bir kanat oyuncusu ama artık 9 numara olduğunu kafasına sokmalı."

BEN REAL MADRID'E GİTTİĞİMDE 21 YAŞIMDAYDIM"

"36 yaşındaki yıldız futbolcu, "Ben Real Madrid'e gittiğimde 21 yaşımdaydım, Mbappe ise 25 yaşında. Bu kulüpteki baskıyı biliyor. 2-3 maçta gol atıp 'Seni öldüreceğiz' diyemezsiniz. Bu baskıyla başa çıkabilecek yeteneğe sahip. Gerçek şu ki Real Madrid, Paris Saint-Germain değil." ifadelerini kullandı.

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