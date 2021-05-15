Süper Lig'in 42. ve son haftasında Karagümrük evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 5-1'lik skorla kazandı ve sezonu 8. sırada tamamladı.Denizlispor 26. dakikada Mesanovic'in golüyle öne geçerken, Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Borini, 45+1. ve 82. dakikalarda Sobiech, 52. dakikada Lens ve 90+1. dakikada Hedenstad kaydetti. Öte yandan Denizlispor'da Ali Yavuz Kol, 35 ve 39. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonuçla sezona 3'te 3 ile nokta koyan Karagümrük, 60 puanla sezonu 8. sırada tamamladı. Üst üste 5. yenilgisini alan ve 12 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 28 puanla son sırada TFF 1. Lig'e düştü.11. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası önünde Aksel Aktaş'ta kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Hüseyin Altıntaş topu güçlükle çıkardı.18. dakikada Efe Tatlı'nın ceza sahası dışından çektiği şutta top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı sol çaprazda önünde bulan Borini, topu yere düşmeden sert bir vuruşla ağlara gönderdi. Ancak gol, hakemin VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.26. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Dossevi'nin ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mesanovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.39. dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Biglia'nın savunmanın arkasına uzun topunda Borini, ceza sahası içinde Ali Yavuz Kol tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ali Yavuz Kol da ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.42. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Borini, kullandığı penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi: 1-1.45+1. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Savunmanın arkasına aşırtma atılan topta Sobiech, meşin yuvarlağı kontrol edip kalecinin yanından ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı. Hakem Atilla Karaoğlan, yapılan VAR incelemesinin ardından golün geçerli olduğuna hükmetti: 2-1.49. dakikada Lens'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten oyun alanına geri döndü.52. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Aksel Aktaş'ın savunma arkasına attığı topu kontrol eden Lens, ceza sahası ön çizgisi civarında kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1.80. dakikada Fatih Karagümrük 4. golü buldu. Serhat Ahmetoğlu'nun ceza sahasının dışından sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top savunmaya da çarparak altıpas önünde Sobiech'in önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından hakem golü geçerli saydı: 4-1.90+2. dakikada Fatih Karagümrük 5. golü buldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Hüseyin Altıntaş'ın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası dışında Hedenstad'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda, top ağlara gitti: 5-1.Atatürk OlimpiyatAtilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Deniz Caner ÖzaralViviano (Dk. 87 Yavuz Aygün), Hedenstad, Koray Altınay, Roco, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 87 Bora Kadıoğlu), Biglia, Aksel Aktaş, Lens (Dk. 72 Muhammed Egemen Pehlivan), Efe Tatlı (Dk. 63 Salibur), Borini, SobiechHüseyin Altıntaş, Ali Yavuz Kol, Emre Yıldırım, Muhammet Özkal (Dk. 87 Hüseyin Furkan Uslu), Görkem Can, Özgür Çek (Dk. 78 Emirhan Kaşcıoğlu), Dossevi (Dk. 90+3 Ferhat Erdoğan), Leismann, Hasan Ayaroğlu, Tusha (Dk. 46 Mehmet Ali Ulaman), Mesanovic (Dk. 90+3 Alaattin Öner)Dk. 26 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 42 Borini (Penaltıdan), Dk. 45+1 ve Dk. 80 Sobiech, Dk. 52 Lens, Dk. 90+2 Hedenstad (Fatih Karagümrük)Dk. 39 Ali Yavuz Kol (Yukatel Denizlispor)