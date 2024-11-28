Karabük'te amatör maç sonrası gerginlik

Karabük'te amatör maç sonrası gerginlik yaşandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karabük'te amatör maç sonrası gerginlik
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28 Kasım 2024 00:08
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta oynanan ASD Yapı Eflanispor-Çankırı Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından gerginlik yaşandı.

Safranbolu İlçe Stadı'nda yapılan maçtan ev sahibi ekip 1-0 galip ayrıldı. Maçın bitiş düdüğüyle saha içinde ve tribünde tartışma çıktı.

Çankırı taraftarlarının bulunduğu tribünden, protokol tribününe su şişeleri ve davul tokmakları atıldı.

Gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

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