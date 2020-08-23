Henry Onyekuru transferinden olumlu sonuç çıkmayınca bekleme sürecine geçen ve alternatif adaylara yönelen Galatasaray, önemli bir aşama kat etti.



Jakub Moder'le birlikte Polonya'da Lech Poznan forması giyen Kamil Jozwiak, menacerler vasıtasıyla yapılan görüşmede Sarı- Kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktı. Bu olumlu geri dönüş, Lech Poznan'la bu hafta gerçekleşecek toplantı öncesi Galatasaray heyetinin elini bir hayli güçlendirdi. Eğer kulüpler kiralama formülü üzerinde mutabakat sağlarsa, Jozwiak'ın transferinin önünde hiçbir engel kalmayacak.



Bir taşla iki kuş!



22 yaşındaki sol açık, sağ ayağını kullanıyor ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Hızı, tekniği ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çeken Jozwiak'ın potansiyeli oldukça yüksek.



Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi de, Polonyalı futbolcunun Galatasaray formasıyla başarılara imza attıktan sonra çok daha iyi rakamlar karşılığında satılması. İşte bu sebeple genç yeteneğin bir sonraki sezon için satın alma opsiyonunu da kiralık kontratına ekletmeye çalışacaklar.



