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Kamerun, Hollandalı efsanelere emanet!

Kamerun Futbol Federasyonu'nun milli takımın başına Clarence Seedorf'u, yardımcılığına ise Patrick Kluivert'i getireceği öne sürüldü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kamerun, Hollandalı efsanelere emanet!
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05 Ağustos 2018 01:43
Kamerun'un yeni teknik direktörünün Clarence Seedorf olacağı iddia edildi.

Marca'da yer alan haberde; Hollandalı futbol adamının, Kamerun Futbol Federasyonu ile anlaşma sağladığı belirtildi. Sven-Göran Eriksson ile de görüşme yapan Kamerun'un, Seedorf'ta karar kıldığı kaydedildi.

Clarence Seedorf'un yardımcılığını ise bir başka Hollandalı futbol efsanesi Patrick Kluivert'in yapacağı bilgisi verildi.

Seedorf ve Kluivert ikilisi, 1995'te UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Ajax kadrosunda birlikte görev almışlardı.

42 yaşındaki Seedorf, daha önce Milan, Shenzhen ve Deportivo La Coruna'yı çalıştırmıştı.

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