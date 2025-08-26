Kairat tarih yazdı! Celtic'i penaltılarla eledi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kazakistan temsilcisi Kairat ve İskoçya temsilcisi Celtic, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşılaştı.

Kazakistan'ın Ortalyq Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları da 0-0 bitti.

Seri penaltılara gidilen müsabakada Kairat, konuk ekip Celtic'i 3-2 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.



TARİH YAZDILAR!



Kairat, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Kazakistan ekibi Kairat, 1. ön elemeden başladığı Şampiyonlar Ligi serüveninde Celtic'i penaltılar sonucunda mağlup ederek lig etabına kaldı.



- 1. ön eleme: Ljubljana

- 2. ön eleme: Kuopion

- 3. ön eleme: Slovan Bratislava (penaltılar sonucu)

-Playoff: Celtic (penaltılar sonucu)



