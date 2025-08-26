26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
0-0DA
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
1-1DA
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
1-266'
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-150'
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-150'
26 Ağustos
Burnley-Derby County
1-147'
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
0-151'
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
0-0DA
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
1-150'
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Kairat tarih yazdı! Celtic'i penaltılarla eledi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Celtic'i penaltılarda 3-2 mağlup eden Kazakistan ekibi Kairat, turnuva tarihinde ilk kez grup aşamasında yer alma hakkı kazandı.

26 Ağustos 2025 22:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kazakistan temsilcisi Kairat ve İskoçya temsilcisi Celtic, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşılaştı.
 
Kazakistan'ın Ortalyq Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları da 0-0 bitti.
 
Seri penaltılara gidilen müsabakada Kairat, konuk ekip Celtic'i 3-2 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

TARİH YAZDILAR!

Kairat, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Kazakistan ekibi Kairat, 1. ön elemeden başladığı Şampiyonlar Ligi serüveninde Celtic'i penaltılar sonucunda mağlup ederek lig etabına kaldı.

- 1. ön eleme: Ljubljana
- 2. ön eleme: Kuopion
- 3. ön eleme: Slovan Bratislava (penaltılar sonucu)
-Playoff: Celtic (penaltılar sonucu)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
