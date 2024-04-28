Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli: Lyon - Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-1 yenen Olimpik Lyon, finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli: Lyon - Barcelona
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28 Nisan 2024 20:36
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-1 yenen Olimpik Lyon, finale yükseldi.

Kadın futbolunda Avrupa'nın bir numaralı kupasının yarı finalinde Fransa temsilcileri PSG ile Olimpik Lyon, Parc des Princes'te karşılaştı.

Konuk takım Olimpik Lyon, 3. dakikada Selma Bacha ve 81. dakikada Melchie Dumornay ile bulduğu gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı. PSG'nin golü, 41. dakikada Tabitha Chawinga'dan geldi.

İlk maçı da evinde 3-2 kazanan Olimpik Lyon, bu sonuçla adını finale yazdırdı ve İspanya ekibi Barcelona'nın rakibi oldu.

Barcelona ile Olimpik Lyon arasındaki final maçı, 25 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak.

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