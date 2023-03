Kadın milli curlingciler dünya şampiyonasında ilk 6'da yer almayı hedefliyor

Kadın Curling Milli Takımı, ikinci kez katılacakları Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda ilk 6 takım arasında yer alıp olimpiyat için puan toplamayı hedefliyor.Milli curlingciler, İsveç'in Sandviken kentinde 18-26 Mart tarihlerinde Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkenin katılacağı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda başarılı olmak için Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor.Kadın sporculara antrenmanlarında zaman zaman erkek milli takım sporcuları da eşlik ediyor.Avrupa'da 10, dünyada ise en iyi ilk 13 takım arasında yer alan kadın milliler, söz konusu müsabakada ilk 6'da yer alıp İtalya'da düzenlenmesi planlanan 2026 Kış Olimpiyatları'na katılmayı amaçlıyor.Milli takım antrenörü Fatih Ağduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci kez Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılacaklarını söyledi.Takım olarak iyi seviyede olduklarını ifade eden Ağduman, şunları kaydetti:"Kadınlarda ciddi manada başarılıyız. 3 kategori var ve biz önceden C'de başlamıştık. B'den sonrada takımımız iki yıldır A grubunda yer alıyor. Avrupa'nın en iyi 10, dünyanın ise en iyi 13 takımı arasındayız ki İsveç'te dünyanın en iyi 12 takımı ile yarışacağız. Geçen sene Avrupa'da başarımızın üzerine koyduk. Dünya Şampiyonası'nda ise geçen yıl İskoçya takımı Kovid olmuştu. 12 maç oynandı, hükmen galip geldiğimiz maçla birlikte 12 maçtan 2 galibiyetimiz vardı. Bunu insanlara umut vermek için söylemiyorum ama bu yıl 6-7-8 galibiyet alacak güçte, kapasitedeyiz. Bu yıl amacımız, en az 5-6 galibiyet alıp ilk 6 ya da ilk 8'de bitirmek ki olimpiyatlara katılmak için bu sıralamalarda yer almak gerekiyor."Ağduman, geçen ocak ayında İsviçre'deki özel turnuvalarda performanslarının iyi olmadığını ve sonrasında ise iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, "Biz orta, rakiplerimiz ise iyi düzeyde diye bir şey yok. Curlingde hafta hafta, ay ay performans değişiyor. İnşallah bu 10 gün bizim için iyi olacak. Kendimizi daha iyi hazırlıyoruz, bu bizim için bir avantaj. İyi hazırlandığımıza inanıyorum. Haftada 7-8 antrenman yapıyoruz. Neden madalya olmasın çünkü kamptan sonra ne olacağı hiç belli olmuyor. Bir maç yenince final olabiliyor. Dolayısıyla niyetimiz ilk 6'ya kalmak inşallah güzel işler başarıp herkesi gururlandıracağız." diye konuştu.Takım kaptanı Dilşat Yıldız da şampiyonada başarılı olacaklarına inandıklarını anlattı.Başarı için bir yıldır çalıştıklarını dile getiren Yıldız, "Kasımda Avrupa Şampiyonası'ndan döndükten sonra tüm hızıyla her şey devam ediyor. Sabah, akşam olmak üzere çift antrenmanla devam ediyoruz. Hedefimiz dünyada derece almak, bunun için bireysel ve takım olarak çalışıyoruz. Umarım her şey güzel olacak." dedi.Milli sporcu Öznur Polat ise kadınlar takımı olarak ikinci kez dünya şampiyonasına katılacaklarını anımsatarak, "Bu defa hedefimiz daha yüksek. İlk 6'nın içine girmek ve derece yapmak istiyoruz. İlk 6'nın içine girersek, olimpiyatlar için puan toplayacağız. İlk 6'da olmak istiyoruz. Bu yıl zaten tüm kategorilerde dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Her geçen yıl biraz daha ileriye götürüyoruz." ifadelerini kullandı.