Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, Avusturya'da şampiyon oldu

Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda şampiyon oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'da düzenlenen organizasyonda bir numaralı seri başı olarak mücadele eden Simge Yalçın, Merve Çelebi, Seray Gürle ve Esra Betül Çetin dörtlüsünden oluşan Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Avusturya'ya 2-1 yenildi.



Gruptaki ikinci maçında Polonya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen milliler, bu turda Çekya 3 Takımı'nı 2-0, yarı finalde yeniden karşılaştığı Polonya'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.



Finalde Romanya'yı 2-1 yenen milli takım, 2023 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı'nı altın madalyayla tamamladı.



Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Batuhan Kuru, Sacit Kurt ve Ahmet Can Tür üçlüsünden oluşan Erkek Kar Voleybolu Milli Takımı ise A Grubu'nda Ukrayna'ya 2-1, Avusturya'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.



Milliler, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenenleri anmak için "Türkiye için el ele, birlikte güçlüyüz" pankartıyla seremonilere çıktı.





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