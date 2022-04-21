Kadın basketbolunda play-off heyecanı başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde2021-2022 sezonun şampiyonun belirleneceği play-off etabında, çeyrek final eşleşmelerinin ilk müsabakaları Cuma günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolunda play-off heyecanı başlıyor
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21 Nisan 2022 13:07
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda play-off heyecanı Cuma günü oynanacak çalışmalarla başlayacak.

Ligde normal sezonu ilk 8 sırada bitiren Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, Galatasaray, BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversite play-off biletini almıştı.

İlk 4 sıradaki takımların ev sahibi avantajıyla başlayacağı çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan ekipler yarı finale yükselecek.

Ligde çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

İlk maçlar:

22 Nisan Cuma:

14.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (TOBB ETÜ)

16.30 Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

23 Nisan Cumartesi:

13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

16.30 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

İkinci maçlar:

25 Nisan Pazartesi:

16.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport (Ankara)

19.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Şehit Mustafa Özel)

26 Nisan Salı:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

18.30 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ Etlik)

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