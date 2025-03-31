Kadın basketbolunda Fenerbahçe-Beşiktaş yarı final serisi heyecanı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisinde Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA karşılaşması salı günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Kadın basketbolunda Fenerbahçe-Beşiktaş yarı final serisi heyecanı!
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31 Mart 2025 17:12
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş BOA arasında oynanacak yarı final serisinde ilk maç salı günü yapılacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 18.00'de başlayacak.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final serisinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 2-0 geçerek ilk yarı finalist oldu. Normal sezon beşincisi siyah-beyazlılar ise Emlak Konut ile yaptığı çeyrek final serisini 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Serinin ikinci maçı ise 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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