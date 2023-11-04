Kadıköy'de maç sonu: "İnandık size bu sene"

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından futbolcularına moral verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de maç sonu: 'İnandık size bu sene'
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04 Kasım 2023 21:13
Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından takımlarını alkışladı.

Önce futbolcuları tribünlere çağıran sarı lacivertli taraftarlar, sonra alkışlamaya başladı.

Alkışın ardından 'İnandık size bu sene, görmek isteriz şampiyonluklar içinde, şampiyon olunca tüm Türkiye, inleyecek en büyük Kanarya diye' tezahüratı yaptı.

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