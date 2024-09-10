Kadıköy'de Balkan rüzgarı!

Fenerbahçe'de takım kaptanı Edin Dzeko'nun geçen sezon başında WhatsApp'ta kurduğu Balkan grubundan iki isim çıktı, bir isim eklendi: Miha Zajc ve Rade Krunic'in yerine Filip Kostic geldi...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadıköy'de Balkan rüzgarı!
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10 Eylül 2024 10:27
Son güncelleme 10 Eylül 2024 10:28
Sırp yıldız Filip Kostic, Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde Balkanlar'dan transfer ettiği 8. oyuncu oldu.

Sarı-lacivertliler bu bölgeden daha önce Miha Zajc (Slovenya), Vedat Muriqi (Bosna Hersek), Elgjan Alioski (Kuzey Makedonya), Dusan Tadic (Sırbistan), Edin Dzeko (Bosna Hersek), Dominik Livakovic (Hırvatistan) ve Rade Krunic'i (Bosna Hersek) renklerine katmıştı.



Mevcut kadroda Balkan kökenli oyuncu sayısı 4... Tadic de vatandaşı Kostic'in transferinde etkin rol oynamıştı. Takım kaptanı Dzeko'nun geçen sezon başında WhatsApp'ta kurduğu Balkan grubundan iki isim çıktı, bir isim eklendi: Miha Zajc ve Rade Krunic'in yerine Filip Kostic...  

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