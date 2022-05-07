Fenerbahçe, 2010-2011 sezonu ile ilgili dikkat çeken bir pankarta imza attı.
Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda taraftara açık yapan Fenerbahçe'de, tribünlere, "2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" şeklinde pankart asıldı.
İşte Kadıköy'de o pankart:
KUPA PAYLAŞIMI
Pankartın ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı ve 2010-2011 sezonu kupasını paylaştı.
Fenerbahçe'nin kupa paylaşımı:
Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda taraftara açık yapan Fenerbahçe'de, tribünlere, "2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" şeklinde pankart asıldı.
İşte Kadıköy'de o pankart:
KUPA PAYLAŞIMI
Pankartın ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı ve 2010-2011 sezonu kupasını paylaştı.
Fenerbahçe'nin kupa paylaşımı:
💛💙💪 pic.twitter.com/rxE3t6Vyl2
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 7, 2022
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