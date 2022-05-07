İşte Kadıköy'de o pankart:







KUPA PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin kupa paylaşımı:





Fenerbahçe, 2010-2011 sezonu ile ilgili dikkat çeken bir pankarta imza attı.Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda taraftara açık yapan Fenerbahçe'de, tribünlere,şeklinde pankart asıldı.Pankartın ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı ve 2010-2011 sezonu kupasını paylaştı.