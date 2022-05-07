Kadıköy'de 2010-2011 sezonu için pankart ve kupa paylaşımı

Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftara açık yapan Fenerbahçe'de Kadıköy'de 2010-2011 sezonu için bir pankart açıldı. Sarı-lacivertliler, ardından da kupa görseli paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadıköy'de 2010-2011 sezonu için pankart ve kupa paylaşımı
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07 Mayıs 2022 17:24
Fenerbahçe, 2010-2011 sezonu ile ilgili dikkat çeken bir pankarta imza attı.

Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda taraftara açık yapan Fenerbahçe'de, tribünlere, "2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" şeklinde pankart asıldı.

İşte Kadıköy'de o pankart:




KUPA PAYLAŞIMI

Pankartın ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı ve 2010-2011 sezonu kupasını paylaştı.

Fenerbahçe'nin kupa paylaşımı:



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