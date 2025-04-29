Kaan Ayhan formayı alacak

Frankowski'nin sağ bekte gösterdiği yetersiz performans nedeniyle iyileşen Kaan Ayhan'ın ligin kalan bölümünde sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Eyüpspor karşısında oyuna ikinci yarıda dahil olan ve Morata'nın attığı golde asisti yapan isim olan milli futbolcu, formuyla Frankowski'nin önüne geçmeyi başardı.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıkan Ayhan, 1 asistlik performans sergiledi.
Eyüpspor karşısında oyuna ikinci yarıda dahil olan ve Morata'nın attığı golde asisti yapan isim olan milli futbolcu, formuyla Frankowski'nin önüne geçmeyi başardı.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıkan Ayhan, 1 asistlik performans sergiledi.