Kaan Ayhan formayı alacak

Frankowski'nin sağ bekte sergilediği etkisiz performans sonrası, sakatlığını atlatan Kaan Ayhan'ın sezonun geri kalan maçlarında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kaan Ayhan formayı alacak
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29 Nisan 2025 11:15
Frankowski'nin sağ bekte gösterdiği yetersiz performans nedeniyle iyileşen Kaan Ayhan'ın ligin kalan bölümünde sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Eyüpspor karşısında oyuna ikinci yarıda dahil olan ve Morata'nın attığı golde asisti yapan isim olan milli futbolcu, formuyla Frankowski'nin önüne geçmeyi başardı.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıkan Ayhan, 1 asistlik performans sergiledi.



 
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