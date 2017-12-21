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Juventus'un golcüleriyle çeyrek finale uçtu!

İtalya Kupası'nda Genoa'yı 2-0 mağlup eden Juventus, kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Kaynak: Sporx.com
Juventus'un golcüleriyle çeyrek finale uçtu!
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21 Aralık 2017 00:40
İtalya Kupası'nda Juventus ile Genoa karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, ilk devreyi 1-0 üstün kapattı.

Dakikalar 46'yı gösterdiğinde sahneye Gonzalo Higuain çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Genoa'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.



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