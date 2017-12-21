İtalya Kupası'nda Juventus ile Genoa karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, ilk devreyi 1-0 üstün kapattı.
Dakikalar 46'yı gösterdiğinde sahneye Gonzalo Higuain çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Genoa'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
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Karşılaşmanın 42. dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, ilk devreyi 1-0 üstün kapattı.
Dakikalar 46'yı gösterdiğinde sahneye Gonzalo Higuain çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Genoa'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
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