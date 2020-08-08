Juventus'ta Maurizio Sarri'nin görevine son verildi

TOPLAMDA 20 MİLYON EURO ÖDENECEK

POCHETTINO YA DA INZAGHI

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'e elenmelerinin ardından teknik direktör'nin görevine son verdi.İtalyan ekibinin başkanı Andrea Agnelli, Lyon karşılaşmasının hemen sonrasında "Sarri ile devam edeceğiz" demesine rağmen, İtalyan ekibinde cumartesi günü yapılan toplantıda 61 yaşındaki teknik adamla yolları ayırma kararı alındı.Juventus'un başında lig şampiyonluğa ulaşan Sarri, İtalya Kupası'nı penaltılar sonucunda Napoli'ye kaptırdı.İtalyan basını, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Sarri için 20 milyon euro tazminat ödeneceğini duyurdu. Yıllık brüt 11 milyon euro ödenen Sarri'nin net 5 milyon euro kazandığı belirtildi. İki yıllık sözleşme bedelini ödemek zorunda olan Juventus'un kasasından 20 milyon euro çıkacağı ifade edildi.Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'ta yönetimin gündeminde iki ismin olduğu ortaya çıktı. Tottenham'dan ayrılanveya Lazio'nun başında olan'nin Juventus'un başına geçebileceği iddia edildi.Juventus yönetiminin, yapacağı toplantılarından yeni teknik direktör için son kararın verileceği belirtildi.