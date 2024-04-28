Juventus'un yıldız ismine Suudi Arabistan'dan talip

Juventus ile sözleşme uzatma çalışmaları çıkmaza giren Federico Chiesa'ya, El-Ittihad talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'un yıldız ismine Suudi Arabistan'dan talip
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28 Nisan 2024 17:13
Juventus ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek ve henüz mukavele yenileme çalışmalarına başlamayan Federico Chiesa'ya talipler çıkmaya başladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİP ÇIKTI

Rudy Galetti'nin haberine göre Suudi Arabistan ekiplerinden El-Ittihad, 26 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında ne kadarlık bir bonservis ödeyecekleri söylenmezken, aynı zamanda Roma'nın da yıldız oyuncuyu takip ettiği söylendi.

32 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Juventus formasıyla 32 resmi maça çıkan Federico Chiesa bu karşılaşmalarda 8 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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