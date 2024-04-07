Juventus'tan Edon Zhegrova hamlesi!

Bu sezon istediği performansı sahaya yansıtamayan ve zirvenin uzağında kalan Juventus, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, yaz transfer döneminde Lille'den Edon Zhegrova'yı kadrosuna katmak istiyor.



Fransız ekibi 25 yaşındaki kanat oyuncusu için 10-15 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği ve Juve'nin bu rakamı ödeyebileceği belirtildi.



Lille'in Basel'den 7 milyon euroya transfer ettiği hücum oyuncusu 40 maçta forma giydi ve 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.





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