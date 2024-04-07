Juventus'tan Edon Zhegrova hamlesi!

İtalyan devi Juventus, Lille forması giyen Edon Zhegrova'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juventus'tan Edon Zhegrova hamlesi!
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07 Nisan 2024 16:44
Bu sezon istediği performansı sahaya yansıtamayan ve zirvenin uzağında kalan Juventus, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, yaz transfer döneminde Lille'den Edon Zhegrova'yı kadrosuna katmak istiyor.

Fransız ekibi 25 yaşındaki kanat oyuncusu için 10-15 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği ve Juve'nin bu rakamı ödeyebileceği belirtildi.

Lille'in Basel'den 7 milyon euroya transfer ettiği hücum oyuncusu 40 maçta forma giydi ve 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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