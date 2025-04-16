Juventus'ta Kenan Yıldız şoku!

Juventus'un son haftalardaki en dikkat çeken isimlerinden Kenan Yıldız, Parma ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde yapılan antrenmanda sakatlık geçirdi. Genç yıldızın durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.



Teknik direktör Igor Tudor'un son 3 lig maçında 90 dakika süre verdiği Kenan, bu süreçte 2 golle takımına önemli katkı sağlamıştı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; milli oyuncu, antrenman sırasında uyluk bölgesine aldığı darbe nedeniyle sakatlandı.



Kenan Yıldız'ın Parma mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği, ilerleyen günlerde yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak. Ancak ilk değerlendirmelere göre genç futbolcunun bu karşılaşmada sahada olmasının zor olduğu ifade ediliyor.



